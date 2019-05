OM : 5 départs au mercato, le grand ménage se confirme

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Tandis que Jacques-Henri Eyraud est à la recherche du futur entraîneur, Andoni Zubizarreta planche déjà sur le mercato à l’Olympique de Marseille.

Et pour cause, le club phocéen, 6e de L1 avant l’ultime journée contre Montpellier, va devoir vendre afin de renflouer les caisses. Et selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, c’est quatre à cinq départs qui sont attendus dans la cité phocéenne, en plus des fins de contrat de Balotelli, Hubocan, Rolando ou encore Abdennour. C’est un vaste chantier qui se présente à Andoni Zubizarreta, lequel n’est cependant pas démotivé.

« Le nouvel entraîneur devra composer avec la volonté des dirigeants de renouveler et de rajeunir l’effectif dans des proportions non négligeables. Ce ne sera pas simple car pour cela, il faudra bien vendre. Sans compter les fins de contrat, les décideurs marseillais tablent sur quatre ou cinq départs. La mission d’Andoni Zubizarreta, s’il est toujours en poste ne sera pas simple. L’avenir du directeur sportif n’est pas très limpide lui non plus. Mais sans un grand coup de balai de la part de McCourt, la tendance est à ce que l’Espagnol reste à l’OM. C’est du moins ce qu’il souhaite » affirme le journal, alors que des vélléités de départ lui avaient été prêtés il y a un mois. Zubizarreta veut rester, voilà une nouvelle qui ravira les fans marseillais. A lui maintenant de réaliser un bon mercato…