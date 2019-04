OM : 42ME pour Morgan Sanson, pas de malaise c'est faux

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Cette semaine, un média français affirmait très sérieusement que le club de Wolverhampton était prêt à dépenser 42ME pour recruter Morgan Sanson, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille plaisant énormément au staff de l'actuel 8e de Premier League. Mais ce jeudi, dans La Provence, un proche de Morgan Sanson remet les pendules à l'heure en affirmant que jamais une telle proposition de Wolverhampton n'était arrivée sur le bureau des dirigeants de l'OM, pas plus qu'un éventuel contact avec le joueur.

En attendant, Morgan Sanson est toujours un des joueurs suscitant le plus d'intérêt au sein de l'effectif marseillais, si le club phocéen était contraint de procéder à des ventes en cas de non qualification pour une Coupe d'Europe. Mais à priori, le milieu de terrain de 24 ans ne découvrira pas la saison prochaine les joies de la vie dans les West Midlands, des clubs probablement plus sexy étant à l'affût pour éventuellement bondir si une telle opération pouvait se faire lors du prochain mercato estival.