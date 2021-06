OM : 40 ME, l’offre impossible à refuser pour Kamara

Dans : OM.

Incontournable cette saison, même s’il n’a pas été récompensé avec une place à l’Euro avec les espoirs tricolores, Boubacar Kamara va quitter l’OM cet été.

A un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain ou défenseur central sera impossible à retenir. Surtout si des grosses offres débarquent. Car la situation contractuelle du joueur a beau ne pas être favorable aux dirigeants marseillais, la qualité de Kamara a sauté aux yeux d’un club en particulier, qui ne veut pas avoir de mauvaises surprises. Ainsi, L’Equipe avait dévoilé récemment l’intérêt de Chelsea pour le minot, et l’AFP révèle de son côté que l’offre en préparation pourrait monter jusqu’à 40 ME. Malgré l’attachement du club provençal pour son joueur formé localement, il sera difficile de résister à une telle proposition si jamais cela se concrétisait. En effet, un transfert à ce niveau permettrait à l’OM de tout simplement connaitre la plus grosse vente de son histoire.

Devant Didier Drogba (38,5 ME) et même le surprenant leader de ce classement Michy Batshuayi (39 ME). De quoi ravir Pablo Longoria, qui s’attache déjà à recruter au milieu de terrain, mais pourrait dès lors bénéficier d’une enveloppe non négligeable pour multiplier les transferts qu’il affection. Ce sont des joueurs encore en développement mais déjà capables d’avoir un impact en Ligue 1, et qui sont souvent évalués entre 10 et 15 ME. De plus, la vente de Kamara permettrait d’éviter un nouveau fiasco, comme celui connu avec Florian Thauvin, dont la valeur marchande avec le titre de champion du monde était de plus de 50 ME, et qui est finalement parti pour zéro euro vers le Mexique cet été. Sans oublier le fait que Kamara, qui a envie de découvrir la Premier League, ne pourrait pas faire la fine bouche en rejoignant le champion d’Europe en titre.