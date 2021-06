OM : Kamara vendu à un grand d'Europe ?

Dans : OM.

Cet été, l’OM comptera en grande partie sur les ventes de Boubacar Kamara et de Duje Caleta-Car pour financer son mercato.

En ce qui concerne l’international croate, son départ ne fait absolument aucun doute. Et pour cause, les agents de Duje Caleta-Car sont très bien implantés en Angleterre et cela débouchera à 99 % sur un transfert du vice-champion du monde 2018 en Premier League. Au cours des six derniers mois, West Ham et Liverpool ont soumis une offre officielle à Marseille, qui a toujours refusé de vendre « DCC » jusqu’à présent. Cet été, l’heure du départ aura sonné pour Caleta-Car, que Pablo Longoria ne retiendra pas au vu de sa valeur marchande, estimée à plus de 20 ME. En ce qui concerne Boubacar Kamara, les incertitudes sont plus nombreuses. En fin de contrat dans un an, il est le joueur le mieux valorisé de l’effectif de l’OM. Mais les offres peinent à arriver sur le bureau de Pablo Longoria selon L’Equipe.

Le quotidien national, qui fait un point complet sur le mercato de l’Olympique de Marseille, croit cependant savoir que Pablo Longoria fait le nécessaire pour promouvoir son talent à l’étranger, et que cela est sur le point de payer. En effet, il se murmure qu’un club anglais pourrait prochainement passer à l’action. Il ne surprendrait personne qu’il s’agisse de Chelsea, car l’intérêt de Thomas Tuchel pour le milieu de l’OM a déjà été dévoilé par la presse anglaise par le passé, sans que cela n’ait pour le moment débouché sur une proposition. Au rayon des départs, le quotidien national confirme que les départs (libres) de Florian Thauvin et de Valère Germain ont donné une énorme respiration aux finances de l’OM, car les salaires du meilleur buteur de l’OM et de l’ancien Monégasque étaient devenus « anachroniques » pour le train de vie du club phocéen. En ce qui concerne les arrivées, l’intérêt pour Gerson est confirmé, mais pas l’accord entre Marseille et Flamengo. De plus, les pistes Guendouzi et Saliba sont bien actives, comme indiqué il y a quelques jours.