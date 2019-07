OM : 4 recrues au mercato, AVB veut du lourd à Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Le mois de juillet touche à sa fin et assurément, l’Olympique de Marseille n’est pas en avance au mercato.

En effet, le club provençal ne s’est attaché les services que d’un seul joueur avec le défenseur central Alvaro Gonzalez, recruté en provenance de Villarreal. Dans les prochains jours, l’OM espère boucler la venue de Dario Benedetto, la priorité n°1 d’André Villas-Boas en attaque. Mais dans les colonnes de L’Equipe, le coach portugais a confié qu’il souhaitait encore d’autres renforts d’ici fin août.

« On a perdu plusieurs joueurs et on doit faire un groupe. On sait que certains éléments peuvent encore partir, il y aura aussi des prêts pour que certains prennent de l'expérience. J'espère quatre ou cinq arrivées, oui. On a besoin de joueurs partout. Cela va dépendre aussi des départs. Je travaille normalement avec un effectif de 22 joueurs plus 3 gardiens. Ici, cela va être un peu plus court. Il va y avoir des opportunités pour les jeunes de la formation. J'attends d'eux qu'ils soient capables de faire partie de ce groupe » a indiqué André Villas-Boas, dont les ambitions sont claires à Marseille : atteindre le podium. Pour cela, il lui faudra assurément des renforts.