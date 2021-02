OM : 4,8M par an pendant 4 ans, Milan sort le grand jeu pour Thauvin

Dans : OM.

En fin de contrat en fin de saison, Florian Thauvin pourrait rejoindre le Milan AC où l'attend un contrat de 4 ans.

Depuis son retour à Marseille en 2016, Florian Thauvin s'est imposé comme l'un des principaux atouts offensifs de son équipe. Seulement voilà, le contrat de l'attaquant prend fin en juin prochain, et il ne prolongera pas. Après 258 matchs et 84 buts, l'ancien bastiais quittera donc l'OM au terme de la saison. Suite un échec cuisant en Premier League lors de son passage à Newcastle lors de la saison 2015-2016, on imagine mal le Français retenter l'expérience Outre-Manche. C'est au sud, en direction de l'Italie que semble s'écrire son avenir. Bien que Naples ou encore l'AS Roma font partie des clubs intéressés, une autre formation possède une belle longueur d'avance dans ce dossier : le Milan AC.

L'intérêt des Rossoneri pour le champion du monde 2018 ne date pas d'hier. Il y a quelques semaines déjà, Paolo Maldini déclarait publiquement que le Français pouvait être une option intéressante pour le club italien. Des propos qui avaient beaucoup touché le marseillais. L'actuel leader de Serie A a décidé de passer à la vitesse supérieure. En effet, selon les informations de TuttoMercatoWeb, le Milan AC va proposer un contrat de 4 ans à l'international français, assorti d'un salaire de 4,8 millions d'euros par an. Actuellement en tête du championnat italien, les Lombards s'appuient sur l'expérience de Zlatan Ibrahimović entouré de jeunes talents comme Rafael Leão ou Alexis Saelemaekers. En vue de la saison prochaine, la venue de Florian Thauvin serait sans aucun doute une belle plus-value dans l'effectif milanais, qui ambitionne de doubler tous les postes pour pouvoir être compétitif en championnat mais également en Ligue des Champions.