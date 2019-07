OM : 4,5 ME pour un joueur de MLS, Marseille dit yes !

Très bien informé en ce début de marché des transferts, le compte OM-United indiquait lundi que la premier League allait s’attaquer à Bouna Sarr au mercato.

Depuis un an, le défenseur franco-guinéen de l’Olympique de Marseille a la cote en Angleterre et vraisemblablement, il pourrait partir dans les prochains jours. En cas de départ, André Villas-Boas n’aurait plus qu’Hiroki Sakaï et le jeune Abdallah Mohamed au poste de latéral droit. Un peu léger pour viser une place sur le podium la saison prochaine…

Ainsi, à en croire les informations du média américain MLS Transferts, le club phocéen pisterait l’éventuel successeur de Bouna Sarr du côté des Etats-Unis. Le profil de Reggie Cannon plaît notamment aux recruteurs provençaux. D’autant que le prix du latéral droit de 21 ans est accessible puisque celui-ci a été fixé par le FC Dallas à 5 M de dollars, soit environ 4,5 ME. Une rumeur assez improbable que personne n’avait vu venir, mais qui pourrait bien prendre de l’épaisseur dans les jours à venir en fonction de l’évolution du dossier Bouna Sarr.

One agent (who doesn’t rep Cannon) just messaged me and said it’s going to be a tough decision for FC Dallas when a team like Marseille come in with a $5M offer for Reggie Cannon this summer. Agreed.