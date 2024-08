OM ‍: 35ME ou rien, Lens verrouille Elye Wahi

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La deuxième offre transmise par l'Olympique de Marseille concernant le transfert de Elye Wahi a été rejetée par Lens. Les Sang et Or refusent l'idée d'un prêt de leur attaquant.

Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont soumis ces dernières heures une proposition aux dirigeants lensois pour aboutir à un accord au sujet du transfert d'Elye Wahi. Comme nous l'avions indiqué, l'OM était disposé à payer 22 millions d'euros plus 4 millions d'euros de bonus pour un prêt avec option d'achat du jeune attaquant, L'Equipe précisant que cette option était presque automatiquement levée, sans en dévoiler le détail.

Mais il n'aura pas fallu attendre longtemps pour apprendre que du côté de Lens, on a immédiatement prévenu le duo marseillais qu'aucun accord n'était envisageable si l'OM continuait à faire des offres de ce type pour Elye Wahi. Car du côté des Sang et Or, on sait ce que l'on veut, et surtout ce que l'on ne veut pas concernant le joueur arrivé pour 30 millions d'euros de Montpellier au mercato estival 2023.

Lens fixe ses conditions à l'OM

L'OM monte le curseur à 26ME pour Elye Wahi ! https://t.co/IqAqNz3BKI — Foot01.com (@Foot01_com) August 8, 2024

Comme le confirme Sébastien Denis, le RC Lens refuse totalement l'idée d'un prêt du joueur de 21 ans, et si Elye Wahi doit quitter le club nordiste cet été, alors ce sera uniquement sous la forme d'un transfert définitif. De plus, les Lensois n'entendent pas vendre leur attaquant à ce prix, puisqu'ils exigent 35 millions d'euros pour faire affaire. A ce stade, l'Olympique de Marseille n'a pas encore décidé s'il fallait insister dans ce dossier, ou s'il fallait désormais se tourner vers Arsenal qui de son côté est disposé à écouter une offre de l'OM pour Eddie Nketiah. Car c'est désormais très clair, Roberto De Zerbi milite pour la venue d'Elye Wahi, et même s'il ne dira pas non à la signature de l'attaquant anglais des Gunners, l'entraîneur italien espère surtout que ses dirigeants parviendront à trouver une solution avec le RC Lens. Le feuilleton Elye Wahi n'est donc pas encore définitivement terminée avec ce refus nordiste d'une deuxième offre.