OM ‍: 32 millions dépensés pour rien, il se fâche

Par Claude Dautel

Vitinha a été recruté pour 32 millions d'euros lors du mercato d'hiver, établissant là un record pour l'Olympique de Marseille. Après six mois, le bilan de l'attaquant portugais n'est pas bon et il doit gérer les très nombreuses critiques venues des supporters de l'OM.

Etre le renfort le plus cher de l’histoire de l’Olympique de Marseille fait porter un sacré poids sur les épaules de Vitinha, et à 23 ans, l’avant-centre portugais est bien conscient qu’il doit faire plus et mieux. Arrivé de Braga au dernier jour du mercato d’hiver 2023, le joueur a quatre ans pour prouver à Pablo Longoria qu’il valait bien les 32 millions d’euros dépensés pour le recruter. Mais, avec deux buts seulement en Ligue 1, et une confiance très limitée d’Igor Tudor, Vitinha a déçu le Vélodrome et ses oreilles ont sifflé.

Peu à peu, la colère est montée sur les réseaux sociaux, et certains médias n’ont pas été tendre avec le joueur portugais, lequel n’a pas été aidé non plus par l’énorme concurrence d’Alexis Sanchez. Maintenant que le buteur chilien est parti, et même si l’OM va signer un ou deux attaquants, Vitinha va devoir briller et enfin confirmer sa véritable valeur. Tout cela pourrait aider à ramener de la sérénité dans le vestiaire marseillais où certains ont été étonnés du prix payé par le club pour le faire venir.

Vitinha jure de briller avec l'OM

De retour à l’entraînement, et bien conscient de ce que le club phocéen attend de lui, Vitinha promet de faire fermer des bouches sans attendre. « Ce que je pense des critiques sur mon niveau à l’OM ? Au final, je vais prendre goût à prouver le contraire et à faire taire les bouches de ces personnes », a répondu, dans O Jogo, l’attaquant de l’Olympique de Marseille. Il est vrai que le joueur formé à Braga a tout intérêt à briller sous le maillot provençal. C’est pour lui l’occasion de se rappeler au bon souvenir de la sélection portugaise à moins d’un an de l’Euro en Allemagne. Il faudra aussi rassurer Pablo Longoria, le président marseillais ayant prévenu lors d'une récente conférence de presse que sa patience avec Vitinha avait ses limites et que s'il comprenait qu'il était dur de faire un bilan après six mois, la saison 2023-2024 sera décisive.