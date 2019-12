OM : 2e avec un effectif si nul, AVB scotche Pierre Ménès

Dans : OM.

Avec quatre points d’avance sur Lille, l’Olympique de Marseille est certain d’occuper la seconde place de Ligue 1 à la trêve hivernale.

Une performance XXL de la part des joueurs olympiens et de leur entraîneur André Villas-Boas. Et pour cause, le Portugais est parvenu à relancer un effectif usé par une saison chaotique sous la houlette de Rudi Garcia. En interne, les joueurs sont unanimes et les compliments pleuvent au sujet de l’ancien manager du FC Porto. Mais les fans de l’OM ne sont pas les seuls à grandement apprécier le travail effectué par André Villas-Boas. Dans une vidéo publiée par Canal Plus, Pierre Ménès y est également allé de son compliment.

« André Villas-Boas a un effectif très limité, et pas seulement quantitativement, qualitativement aussi il faut le dire... Il fait du super boulot, Marseille va finir les matchs aller à la deuxième place, c’est une grosse performance car il y a des équipes bien mieux armées que l’OM sur le papier cette saison » a salué Pierre Ménès, tout simplement scotché par le travail effectué par André Villas-Boas à la tête d’une équipe qu’il n’estime pas être l’une des deux meilleures de Ligue 1 sur le papier. D’autant que durant cette première partie de saison, le coach portugais a été contraint de composer avec l’absence de Florian Thauvin, lequel devrait retrouver le chemin des terrains début 2020 pour le plus grand bonheur d’AVB.