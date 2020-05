OM : 250 ME, le prix du rachat du club dévoilé

Dans : OM.

Le prix de vente de l'OM est déjà connu pour les spécialistes du marché, et Frank McCourt pourrait difficilement dire non à une offre à ce niveau.

La semaine dernière, le bilan sportif de l’OM a été salué par Jacques-Henry Eyraud et surtout Frank McCourt, pour qui la politique prônée par les dirigeants est menée à bien avec des résultats satisfaisants donc. C’est bien évidemment la version officielle pour saluer une saison réussie sur le plan sportif. Mais pour l’avenir, c’est beaucoup plus flou. Dans un premier temps, il y aura le mercato avec des départs annoncés, et un recrutement limité, ce qui pourrait avoir le don de mettre André Villas-Boas en furie. Et dans un avenir encore plus lointain, les démentis de Jacques-Henri Eyraud sur la possible vente du club phocéen n’ont pas forcément un rendu très convaincant.

« L'OM peut être vu comme un actif liquidable. Après, l'intérêt du propriétaire est de le cacher et les démentis se succéderont jusqu'à ce qu'un acheteur intéressant se présente », fait savoir une source spécialisée dans les colonnes de L’Equipe. Dans le monde des affaires, le prix de l’OM est en tout cas déjà connu. Il est de 250 ME, dont 150 ME de passifs à reprendre. Cela correspond quasiment à l’identique la valeur des titres de la filiale SASP OM qui appartient à la holding Eric Soccer présidée par Frank McCourt. Autant dire qu’à ce prix rondelet, l’Américain n’hésiterait certainement pas à vendre, surtout qu’il a déjà investi bien plus, et ne parvient pas non plus à réaliser son autre objectif lors de son arrivée en France : développer son business immobilier sur la ville provençale. Notamment une expansion au Parc Chanot qui peine à voir le jour, et pourrait convaincre McCourt que l’heure est venue de partir en cas de belle offre.