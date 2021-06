OM : 25 ME le gardien, Longoria voit grand

Dans : OM.

Steve Mandanda en a conscience, l’Olympique de Marseille cherche activement un gardien de but pour le concurrencer.

Au micro de TF1 il y a quelques semaines, le capitaine emblématique de l’OM avait fait savoir qu’il était prêt à se battre pour sa place de titulaire et qu’il accepterait la concurrence sans aucun problème. Cela tombe bien, Pablo Longoria s’active pour trouver le n°1 bis parfait de Marseille. A en croire Le Phocéen, le profil de Georgiy Bushchan, gardien de l’Ukraine et du Dynamo Kiev, plaît beaucoup à l’état-major de l’OM. Mais selon les informations obtenues par La Nuova Sardegna, un gardien de Série A figure également dans les radars des recruteurs olympiens en la personne d’Alessio Cragno. Le portier de Cagliari était tout proche d’intégrer la liste de Roberto Mancini pour l’Euro avec l’Italie, ce qui démontre ses qualités et son potentiel.

Âgé de seulement 26 ans, ce qui est relativement jeune pour un gardien de but, le natif de Fiesole est une piste de l’Olympique de Marseille mais également du LOSC, qui cherche activement le successeur de Mike Maignan. La difficulté pour les deux clubs de Ligue 1, c’est que Cagliari réclame une montagne d’or pour se séparer de son titulaire indiscutable. Et pour cause, le prix d’Alessio Cragno a été fixé à 25 ME par les dirigeants de Cagliari, qui ont volontairement placé la barre très haute afin d’être plus ou moins certains de conserver leur gardien cet été. L’Olympique de Marseille, qui cherche davantage un n°1 bis capable de concurrencer Steve Mandanda qu’un joueur indiscutable dès son arrivée au club, ne sera sans doute pas prêt à investir une telle somme alors qu’en parallèle, le champion du monde 2018 est encore sous contrat avec l’OM jusqu’en 2024. La piste sera peut-être rangée au fond d’un tiroir, mais il sera intéressant de voir la gestion de ce poste si particulier par Pablo Longoria cet été.