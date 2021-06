OM : Le coup de vieux, Mandanda mis de côté

Dans : OM.

L'OM recherche un gardien pour la saison prochaine, et ce ne sera pas un remplaçant. A 36 ans, Steve Mandanda n'a pas vraiment la confiance de Pablo Longoria, ni celle de Jorge Sampaoli.

Il n’y a pas qu’au Paris Saint-Germain où la situation au poste de gardien de but fait des remous. L’OM ne se prépare pas forcément à un duel de même niveau, mais il y a tout de même comme un petit air de changement en ce qui concerne l’inamovible Steve Mandanda. A 36 ans, le gardien olympien fait partie des cadres du vestiaire, et est respecté à tous les niveaux du club. Mais c’est encore et toujours le terrain qui parlera selon Jorge Sampaoli, qui estime que le numéro 2 de l’équipe de France ne doit pas se reposer sur ses lauriers. L’absence de concurrence, avec un remplaçant comme Yohann Pelé qui ne venait pas lui contester sa place, a forcément pesé sur la dernière saison du Fenomeno, toujours solide mais qui aurait bien besoin d’être poussé à rester au top niveau jusqu’au bout de son contrat, qui va jusqu’en juin 2024 tout de même. Steve Mandanda l’a bien senti, la concurrence la saison prochaine ne sera pas forcément un jeune gardien qui cherchera à s’aguerrir à ses côtés.

Selon Le Phocéen, Pablo Longoria cherche bien un portier capable d’être titulaire, et si possible avec de l’expérience internationale. Voilà pourquoi la piste menant à Georgiy Bushchan a pris du poids ces derniers temps. A 27 ans, le rempart du Dynamo Kiev a pris ses aises avec la sélection ukrainienne, et s’est déjà montré très convaincant lors de la défaite face aux Pays-Bas (3-2). A ce rythme, sa cote pourrait encore prendre plus de valeur, mais cela démontre en tout cas que l’OM se cherche un portier de taille. Si l’Ukrainien devait signer par exemple, pour un montant non négligeable (6 à 8 ME), difficile de voir le natif d’Odessa rester sagement sur le banc cette saison. Et à ce sujet, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli sont d’accord : en dépit de son passé et de son statut, Steve Mandanda ne représente plus l’avenir, et un gardien meilleur que lui prendra sa place sans sourciller.