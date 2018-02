OM : « 220ME à l’infirmerie », Garcia lance déjà le Clasico !

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Mercredi soir, l’OM va retrouver le PSG pour la 2e fois en trois jours. Cette fois, c’est dans le cadre de la Coupe de France que les deux équipes vont s’affronter. Et forcément, Rudi Garcia espère qu’Unai Emery fera tourner son effectif. Selon le coach de l’OM, la blessure de Neymar pourrait pousser l’entraîneur du PSG à préserver Kylian Mbappé et Edinson Cavani. C’est en tout cas ce qu’il semble espérer…

« Si y'a pas Neymar, il y aura Di Maria. A voir si Mbappé et Cavani jouent alors qu'il y a le Réal la semaine d'après. On y va pour se qualifier, peu importe l’équipe alignée en face. Ils étaient meilleurs que nous dimanche en termes d'efficacité et d'individualités. C'est une équipe bâtie pour gagner la Champions League. S'ils ne la gagnent pas, ça sera un échec. Ils ont investi 400 millions, dont 220 millions qui sont à l'infirmerie » s’est amusé un Rudi Garcia un brin provocateur. Cela ne devrait pas plaire (du tout) au PSG. Reste désormais à voir quels seront les joueurs parisiens qui seront choisis pour tenter de battre l’OM une 2e fois consécutive.