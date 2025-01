OM ‍: 2 millions pour zéro minute, il vide son casier

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM continue de s'activer au mercato, et même des mouvements de moindre ampleur se multiplient avec un Pablo Longoria qui se sépare de plusieurs jeunes.

L’Olympique de Marseille compte aussi profiter de ce marché des transferts de mi-saison pour faire un peu de tri dans ses joueurs non utilisés. Recruté pour 2 millions d’euros en provenance du Servette Geneve en 2022, Roggerio Nyakossi a compris qu’il ne se ferait pas sa place à l’OM. « Sa qualité technique, son physique, sa relance et son jeu de tête font, de ce jeune d’1,94m, un joueur à fort potentiel », avait à l'époque lancé l’OM, qui n’a pas pu aider le jeune défenseur à franchir un nouveau cap dans sa carrière. S’il a enchainé les matchs à l’automne, c’est avec l’équipe réserve du club olympien, sans jamais avoir sa chance au-dessus. Il a été pris deux fois dans le groupe par Roberto De Zerbi, lors de la première rencontre face à Brest, puis début janvier lors de la large victoire contre Le Havre. Mais avec zéro minute de temps de jeu en pro, le défenseur central international suisse chez les U20, va aller voir ailleurs.

Nyakossi après Sternal, l'OM fait le vide

𝐋𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫𝐬 𝐩𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐑𝐨𝐛𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐕𝐚𝐳 💪



Le jeune attaquant 🇫🇷 a effectué ses premières minutes en professionnel sous la tunique olympienne hier lors de #OMLOSC 👏 pic.twitter.com/UoSodkNEBz — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 15, 2025

La Provence annonce qu’un transfert avec La Louvière se finalise ces dernières heures. Le club belge ne devrait pas dépenser un euro pour le faire venir, mais l’OM se réserve le droit d’apposer une clause de rachat ou un pourcentage en cas de revente de Nyakossi. Pas de quoi bouleverser l’effectif de Roberto De Zerbi ou se permettre de recruter dans ce secteur de jeu. Il faudra en effet un départ majeur pour permettre à Pablo Longoria de pouvoir offrir un défenseur central supplémentaire à son entraineur italien. Mais en attendant, après Enzo Sternal, c’est un autre joueur de la réserve qui fait ses valises, et permet de rappeler ô combien il est difficile de passer la dernière étape entre l’équipe B et l’équipe première dans un club comme l’OM. Toutefois, des joueurs comme Robinio Vaz et Bilal Nadir démontrent aussi que Roberto De Zerbi n'est pas totalement fermé à pousser ses jeunes joueurs au plus haut niveau.