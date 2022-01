OM : 18 millions d’euros pour Dieng, l’offre tombe

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un attaquant au mercato hivernal, West Ham et Newcastle sont intéressés par l’attaquant de l’OM, Bamba Dieng.

Auteur d’une première partie de saison correcte sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, l’attaquant sénégalais a éclos sous les ordres de Jorge Sampaoli et a inscrit quatre buts en Ligue 1. Auteur d’un ciseau splendide il y a tout juste un mois contre Strasbourg, Bamba Dieng commence doucement mais surement à se faire un nom à travers l’Europe du football. Il y a quelques jours, la presse britannique dévoilait les intérêts de Newcastle, West Ham, Aston Villa ou encore Crystal Palace pour celui qui va disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal en ce mois de janvier. The Sun va plus loin en expliquant que ce sont les Magpies de Newcastle qui vont dégainer les premiers avec une offre ferme bientôt transmise aux dirigeants de l’Olympique de Marseille.

Newcastle prêt à poser 18 millions d'euros sur Dieng

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les dirigeants saoudiens de Newcastle n’ont pas l’intention de se moquer de Pablo Longoria et de Frank McCourt. Effectivement, c’est une proposition avoisinant les 18 millions d’euros que Newcastle songe à envoyer à l’Olympique de Marseille pour le transfert de Bamba Dieng. Le club phocéen, qui n’a pas réussi à vendre ses deux joueurs les plus bankables l’été prochain (Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara), pourrait donc sauter sur l’opportunité de réaliser une incroyable plus-value avec Bamba Dieng. Pour rappel, le Sénégalais sort de l’institue Diambars, partenaire de l’Olympique de Marseille. En ce sens, la venue de Dieng n’a quasiment rien coûté à l’OM. Avec un départ pour 18 millions d’euros un an plus tard, le Sénégalais rapporterait très gros à Marseille. Reste à voir si de son côté, Jorge Sampaoli validera ce potentiel départ. L’avis du joueur, qui n’a pas encore fuité pour l’instant, sera également déterminant.