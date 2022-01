OM : Dieng c'est la panique au mercato

Dans : OM.

Auteur de 4 buts avec l’OM lors de la première partie de saison, Bamba Dieng s’est fait un nom à Marseille.

Lancé dans le grand bain par Nasser Larguet la saison dernière, Bamba Dieng n’avait pas été beaucoup utilisé par Jorge Sampaoli lors de son arrivée à l'Olympique de Marseille au mois de mars. L’été dernier, l’attaquant sénégalais n’aurait d’ailleurs pas été retenu par l’entraineur de l’OM en cas de belle proposition sur le marché des transferts. Bamba Dieng est finalement resté et grand bien lui en a pris puisque l’attaquant sénégalais, qui va disputer la CAN au mois de janvier, a réalisé de beaux progrès. Auteur de 4 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, il s’est fait une place dans la rotation marseillaise en attaque. Et ses prestations ont fait du bruit jusqu’en Angleterre, où plusieurs clubs suivent très attentivement sa progression selon le Daily Mirror.

Quatre clubs anglais sur Dieng

Dans son édition du jour, le tabloïd britannique surprend tout le monde en dévoilant que plusieurs clubs de Premier League sont très intéressés par la perspective de recruter Bamba Dieng dès le mercato hivernal. C’est notamment le cas de West Ham, qui aimerait s’offrir un renfort offensif au mois de janvier et qui a coché le nom de Bamba Dieng sur ses tablettes. Les Hammers apprécient la vitesse, la puissance et l’état d’esprit irréprochable de l’attaquant de l’OM, auteur d’un but exceptionnel à Strasbourg il y a un mois. Trois autres clubs de Premier League sont, à un degrés moindre que West Ham, également intéressés par Bamba Dieng. Il s’agit d’Aston Villa, de Crystal Palace et des richissimes propriétaires de Newcastle. Reste maintenant à voir quelles seront les exigences financières de l’Olympique de Marseille avec Dieng, un attaquant prometteur de seulement 21 ans dont le contrat, qui a récemment été revalorisé par le président Pablo Longoria, court jusqu’en juin 2024.