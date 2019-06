OM : 15ME pour cet attaquant, Marseille se renseigne

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, MHSC.

Même si la valeur des défenseurs a bien grimpé sur le marché des transferts, ce sont toujours les attaquants qui font monter les prix le plus haut et cela sera encore le cas à partir de ce mardi, date officielle de l'ouverture du mercato estival 2019. Du côté de l'Olympique de Marseille, et en l'absence d'une prolongation pour Mario Balotelli, on bosse déjà dur afin de trouver le renfort idéal sur le plan offensif, ce qui n'est jamais facile comme les dirigeants phocéens l'ont constaté ces dernières saisons.

Et selon La Provence, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ont pris des renseignements sur Gaëtan Laborde auprès de leurs homologues de Montpellier. Le MHSC est prêt à écouter les offres pour le joueur recruté pour 4ME l'an dernier Bordeaux, mais dont le prix est désormais fixé à au moins 15ME. Car en une saison, l'attaquant de 25 ans a montré toutes ses qualités, contribuant avec ses 11 buts et 5 passes décisives au beau classement de Montpellier, dépassé pour la 5e place par l'OM au soir de la dernière journée de Championnat. « L’OM ne serait pas seul sur le coup puisque différents clubs français et étrangers seraient à l'affût, certains ayant même pris de l'avance sur ce dossier. Reste à savoir si les dirigeants olympiens vont décider d'approfondir, ou pas, cette piste », précise cependant le quotidien régional.