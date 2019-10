OM : 15 ME pour le nouveau Deschamps, c'est cadeau !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Le 3 septembre dernier, au lendemain de la clôture du mercato, l’Olympique de Marseille officialisait la signature de Valentin Rongier pour environ 15 ME. Le club phocéen s’est offert l’ancien capitaine du FC Nantes en qualité de joker, mais ce n’est que dimanche dernier que Valentin Rongier a été titularisé pour la première fois par André Villas-Boas. Timoré en première mi-temps, le n°21 de Marseille a réalisé une seconde période XXL, grattant de précieux ballons et n’hésitant pas à se projeter vers l’avant. Un CV et des qualités qui rappellent au journaliste Jean-François Péres un certain… Didier Deschamps.

« Rongier, on peut faire une petite comparaison avec Deschamps, car ils ont un peu le même CV. Ils viennent de Nantes, ils ont un peu le même physique, la même personnalité. Il peut très bien faire l’affaire en sentinelle. Et si l’OM assumait de jouer au ballon cette saison, avec un milieu sans Strootman ? Rongier va très vite devenir le patron de l’OM au milieu. D’ailleurs, pourquoi il n’a pas joué plus tôt ? Il avait fait la préparation avec Nantes, il était au point, l’OM le désirait depuis des semaines » a lancé sur Le Phocéen le journaliste, persuadé que Marseille a réalisé une superbe opération au mercato avec Valentin Rongier. Confirmation attendue dès vendredi à Amiens, où il enchaînera avec une seconde titularisation de suite puisque Kevin Strootman sera suspendu.