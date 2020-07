OM : 12 ME pour Scamacca, Marseille doit foncer

Dans : OM.

L'intérêt de l'OM pour le jeune Gianluca Scamacca est justifié, et un recruteur invite le club phocéen à réellement tenter sa chance dans ce dossier.

Kostas Migrolou hors-course, André Villas-Boas ne peut compter que sur Dario Benedetto et Valère Germain au commencement de cette saison. Un problème de taille pour l’entraineur portugais, qui aimerait un renfort à ce poste crucial, avec surtout un profil différent. Voilà pourquoi l’OM s’intéresse à Gianluca Scamacca, jeune mais puissant avant-centre qui a brillé avec Ascoli en Série B cette saison, mais appartient à Sassuolo. Le club italien envisage de le laisser partir s’il récupère 12 ME. Une somme qui, vu les finances de l’OM, est pour le moment rédhibitoire. Mais c’est une piste à conserver, et pourquoi pas faire un gros effort dessus selon le scout Kevin Kribich, qui a donné son avis dans le Mercatalk du Phocéen.

« Formé à l'AS Roma, il avait une très belle côté en étant très jeune. Il s'est blessé au début donc sa cote a baissé. Il s'est stabilisé en D2 italienne. C'est quelqu'un d'assez mobile et rapide par rapport à sa taille, qui est capable sur deux-trois mètres, à l'image d'Ibrahimovic, de dégager une puissance athlétique. Ce profil est intéressant car on ne l'a pas avec Benedetto qui est plus fin et manque de puissance. Quand tu fais rentrer Germain, c'est la même chose. On parle de 12 ME, et on entend c'est cher. Mais aujourd'hui, c'est le tarif pour un attaquant prometteur. On voit Grbic, c'est un attaquant de L2, il signe à Lorient pour 10 ME, c'est le tarif, c'est le strict minimum », a expliqué le consultant du média marseillais, persuadé que l’OM peut faire une bonne affaire, surtout qu’à 21 ans, Scamacca conservera forcément une certaine valeur marchande s’il parvient à montrer des choses sous le maillot marseillais.