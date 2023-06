OM ‍: 110 millions d’euros, McCourt se frotte déjà les mains

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria va très prochainement passer aux grandes manoeuvres sur le mercato, avec une énorme vente pour faire plaisir à Frank McCourt, le propriétaire de l'OM ?

Avec l’arrivée de Marcelino comme entraineur de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria s’assure une totale main-mise sur le mercato. Finis les entraineurs qui grincent des dents devant des recrues qui ne conviennent pas à leurs yeux et claquent la porte en fin de saison. L’entraineur espagnol a des principes de jeu et de discipline très clairs, mais il n’intervient pas réellement dans la constitution de l’effectif en dehors de quelques profils importants à ses yeux. Résultat, Pablo Longoria peut déjà travailler sur le mercato à venir et la vente d’Arek Milik à la Juventus constitue une belle opération financière à défaut d’avoir été une réussite sportive.

Mais le président de l’OM peut faire encore beaucoup mieux. Et il attend sagement d’être servi pour réaliser peut-être l’une des plus belles ventes de l’histoire du club. Par le passé, Michy Batshuayi et Didier Drogba, tous deux vers Chelsea, avaient approché la barre des 40 millions d’euros dans les poches du club phocéen. Le dirigeant espagnol espère s’en approcher avec Matteo Guendouzi. L’international français possède une très belle valeur marchande et notamment en Angleterre, après un premier passage contrasté en Premier League du côté d’Arsenal. Mais son statut de joueur de caractère, costaud physiquement et désireux de se relancer après des derniers mois où il a été blacklisté par Igor Tudor à l’OM, en font la cible de choix de West Ham.

West Ham richissime avant d'appeler l'OM ?

Le club anglais est pour le moment bien servi à ce poste avec Declan Rice. Mais l’international anglais est ciblé par Arsenal, qui a proposé 90 millions d’euros, puis 100 millions d’euros, sans convaincre les Hammers. La presse anglaise évoque une volonté de West Ham de récupérer 117 millions d’euros pour son milieu de terrain, bonus compris. Un transfert incroyable comme seule la Premier League peut en effectuer, mais qui ferait le bonheur de Frank McCourt si cela se concrétisait ensuite par une très belle offre afin de faire venir Mattéo Guendouzi. L’OM espère en tout cas en récupérer plus de 30 millions d’euros, soit trois fois le prix payé pour le faire venir d’Arsenal.