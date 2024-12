OM ‍: 10 jours pour éviter un gros malaise

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Mehdi Benatia futur directeur sportif de l'OM, c'est annoncé en coulisses mais toujours pas officiel. Les discussions se poursuivent alors que le timing devient serré.

A peine sa carrière de joueur s’est terminée, que Mehdi Benatia est passé de l’autre côté de la barrière. Agent de joueur, il est devenu conseiller sportif de l’Olympique de Marseille en novembre 2023. A cette époque, son arrivée avait déjà été délicate à officialiser, car il ne pouvait pas avoir le statut de directeur sportif tout en ayant encore des joueurs sous contrat comme agent. Résultat, le Marocain avait récupéré ce titre de conseiller sportif pour un peu plus d’un an. Un contrat qui se termine au 31 décembre 2024, et qui devrait déboucher sur une véritable nomination de directeur sportif désormais. Mais à quasiment 10 jours de cette date, toujours aucune officialisation en vue à ce niveau, ce qui peut paraitre étonnant. L’Equipe évoquait la semaine dernière un accord encore non trouvé, et des dissonances au niveau du futur salaire de l’ancien défenseur de la Juventus.

Longoria tient à Benatia

Une tendance qui semble se confirmer car Pablo Longoria a reconnu que, malgré l’imminence de sa fin de contrat, aucun accord n’avait été trouvé. « On espère finaliser les négociations avec lui car on est tous sur la même longueur d’ondes », a livré le président de l’OM dans les colonnes de La Provence. Cela devrait donc aller dans le bon sens, mais Mehdi Benatia et le club marseillais négocient donc jusqu’au bout. Une petite tension alors que Longoria n’a de cesse d’encenser son futur dirigeant. « C’est une obligation pour nous de le garder. Il a tous les atouts pour devenir l’un des meilleurs dirigeants en Europe sur la partie sportive », a livré le président de l’OM, qui n’est donc pas forcément étonné de voir les négociations perdurer jusqu’au dernier moment. Mehdi Benatia apprend beaucoup, et Pablo Longoria adore aussi surprendre tout le monde avec des annonces de dernière minute. Il ne s’agira tout de même pas de trop jouer avec le feu avec un dirigeant qui a conquis tout le monde à Marseille, et a aussi décidé d’opérer une véritable révolution en interne sur le fonctionnement du club.