OM : 10 contre 12, Kostas Mitroglou accusé comme jamais !

Dans : OM, Ligue 1.

Titularisé vendredi soir par Rudi Garcia contre Lille, au prétexte qu'il gère mieux la pression que Valère Germain selon son coach, Kostas Mitroglou est passé au travers, une fois de plus depuis qu'il a signé à l'Olympique de Marseille au dernier jour du mercato d'été 2017. Et c'est évident qu'une fois que Mario Balotelli sera en forme, l'attaquant grec finira sur le banc, sauf s'il partait d'ici le 31 janvier. Revenant sur cet OM-LOSC, Rolland Courbis estime que Kostas Mitroglou a rendu un fier service...à Lille.

Et l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille de détruire le buteur phocéen. « Rudi Garcia est obligé de positiver. Après les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas paraît-il. Mais titulariser Kostas Mitroglou c'est comme jouer à dix, d'entrée de match, sans qu'il y ait eu une expulsion. C'est quand même une situation bizarre. Il doit être sympa, ce garçon. Mais là on n'a pas besoin de quelqu'un de sympa, on a besoin de quelqu'un de talentueux, capable de faire peur aux adversaires et pas aux partenaires. Vendredi, il rate la possibilité d'avoir un penalty. On essaye de le bousculer, il veut à tout prix rester debout pour dire : « non je ne veux pas qu'il y ait penalty ». Et après, au lieu de s'écarter, il reste devant le gardien en étant hors jeu comme ça, ça annule le but de son coéquipier. En fait l'OM joué à dix contre douze », a lancé un Rolland Courbis, clairement furieux du choix de Rudi Garcia et encore plus de la prestation de Kostas Mitroglou.