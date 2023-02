OM : L'arbitre a aidé Marseille, il attaque Ruddy Buquet

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La victoire de l'Olympique de Marseille samedi soir à Clermont n'a rien d'illogique, le club phocéen ayant globalement dominé le match. Mais du côté des locaux, on estime que l'arbitre a dérapé.

L’Olympique de Marseille n’a pas donné son meilleur visage au stade Montpied, mais l’équipe d’Igor Tudor a assuré l’essentiel en repartant d’Auvergne avec les trois points de la victoire. Alors que Clermont s’était logiquement vu refuser un but suite à une position de hors-jeu confirmée par la VAR, c’est Alexis Sanchez qui a ouvert le score juste avant la pause sur un penalty consécutif à une main dans la surface. Un avantage qui s’est avéré décisif, l’équipe clermontoise n’arrivant pas à revenir au score avant le doublé de l’attaquant chilien. Du côté de Clermont, Pascal Gastien ne criait pas au scandale, l’entraîneur français estimant que l’OM n’avait pas usurpé sa victoire. Mais il avait toutefois des choses à reprocher à Ruddy Buquet qui arbitrait cette rencontre de la 23e journée de Ligue 1. En conférence de presse, le technicien estime que l’officiel avait oublié un penalty pour Clermont et n’avait pas vu que sur l’action du penalty pour l’OM il s’était aussi trompé également.

L'arbitre de Clermont-OM s'est planté

#CF63OM Le CF63 tombe les armes à la main face à l’OM. — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) February 12, 2023

Sans lever le ton, et très courtoisement, Pascal Gastien a remis les pendules à l’heure et l’arbitre du match contre l’Olympique de Marseille face à ses responsabilités. « Il y a une certaine déception, car nous avons bien manoeuvré l'OM, qui est impressionnant. On doit mener au score. Il y a penalty sur Wieteska et le Marseillais (Pau Lopez) arrive en retard. Et sur le premier but, il n'y a pas faute au départ sur le coup franc qui amène une main involontaire. Mais la victoire de l'OM est dans la logique des choses malgré tout », a expliqué l’entraîneur de Clermont, qui ne risque donc pas une sanction tant il est resté courtois et zen dans ses reproches à l’encontre de Ruddy Buquet. Après, les supporters de l'Olympique de Marseille n'auront probablement pas la même lecture des événements.