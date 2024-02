OM ‍: 0 mental, Gasset colle un coup de pression XXL à ses joueurs

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a officialisé ce mardi la venue de Jean-Louis Gasset au poste d'entraineur. L'ancien du PSG veut des changements importants dans les comportements.

A Marseille, on a fait appel au pompier de service Jean-Louis Gasset pour redresser la barre le plus rapidement possible. L'OM affronte le Shakhtar jeudi soir et la fin de saison du club dépendra du résultat. L'ancien entraineur adjoint du PSG n'a que peu de temps devant lui pour préparer son groupe afin de bien figurer pour ce rendez-vous important. Déjà, Jean-Louis Gasset a pu noter diverses choses qui ne lui plaisent pas, notamment dans la mentalité. Selon lui, les joueurs de l'OM doivent impérativement se remettre en question, peu importe leur statut.

Gasset va chatouiller quelques egos à l'OM

Ce mardi en conférence de presse, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « Le mental, c'est 80% de la performance. J'ai dit que chacun devait faire un petit peu plus. Que chacun se regarde dans la glace. Quand vous prenez des buts comme ceux que Marseille prend, ce sont des erreurs individuelles et le système n'est pas la cause. C'est un problème mental quand tu prends des buts après la 90e minute », a notamment indiqué Jean-Louis Gasset, qui sera très exigeant sur l'état d'esprit et le professionnalisme dans les prochaines semaines. L'OM n'a plus de temps à perdre et doit calmer la gronde qui s'est installée. Le Stade Vélodrome devrait d'ailleurs faire passer des messages face à Donetsk jeudi soir en Europa League car pas certain que la nomination de Gasset jusqu'à la fin de saison ait été bien accueillie par tout le monde.