OL-OM ‍: Roberto De Zerbi allume Textor en une phrase

Par Guillaume Conte

L'entraineur de l'OM a savouré à juste titre la belle victoire de ses joueurs sur le terrain de l'OL. Mais il ne veut pas parler de titre, au contraire d'un certain John Textor.

Venu à Marseille pour y vivre des émotions fortes, Roberto De Zerbi a été servi avec le match à Lyon de ce dimanche. L’entraineur de l’OM a vu son équipe ne jamais lâcher le morceau alors qu’elle a joué tout le match à 10 contre 11, et finir par s’imposer dans un scénario incroyable, avec trois buts marqués en infériorité numérique, dont le dernier au bout des arrêts de jeu, juste après l’égalisation lyonnaise. Une victoire chez un rival qui va gonfler à bloc le moral des joueurs marseillais, qui rejoignent le PSG et Monaco en tête du championnat de France. Pour une fois, l’OM semble armé, numériquement, techniquement et mentalement, pour aller titiller les meilleurs et jouer le titre. Un mot que De Zerbi a toutefois refusé de prononcer après le match face à l’OL, estimant que ce n’était pas sérieux de parler de ça après cinq journées.

L'OM ne se voit pas au niveau du PSG et de Monaco

« 𝑬𝒔𝒕-𝒄𝒆 𝒒𝒖’𝒊𝒍𝒔 𝒔𝒐𝒏𝒕 𝒑𝒓𝒆̂𝒕𝒔 ? 𝑵𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒏 » 🗣️🔊🎶



Vous ne trouverez pas ambiance plus chaude ce soir dans la capitale des Gaules 😍🔥

Un tacle évident à John Textor, le propriétaire de l’OL, qui a annoncé lui que son équipe coincée dans le ventre mou pour le moment, visait le titre pour détrôner le PSG. « Je ne parle pas de titre, ça ne serait pas sérieux. On est nés hier. Le PSG et Monaco sont en avance, ils jouent ensemble depuis des années », a tenu à préciser l’entraineur marseillais, qui ne veut pas se laisser enflammer par la très belle victoire à Lyon dans des circonstances compliquées. Pas besoin d’en parler pour y penser du côté des supporters de l’OM, qui croient en leur chance cette saison. Mais attention à l’enchainement, car même si Marseille ne joue pas de Coupe d’Europe et pourra donc souffler cette semaine, le déplacement à Strasbourg permettra de savoir si leur équipe a su gommer ses soucis d’irrégularité pour parvenir aussi bien à s’imposer chez les gros, qu’à asseoir sa domination sur les équipes moins flamboyantes de notre championnat.

En revanche, du côté de John Textor, après cette nouvelle défaite et ce scénario de fou, parler de nouveau de titre de champion de France démonterait une sacrée déconnexion avec la réalité du terrain pour l'OL.