OM ‍: Longoria vire quatre membres du staff

La révolution est en marche du côté de l'Olympique de Marseille et la venue de Roberto de Zerbi a initié un énorme chamboulement au sein du club phocéen. Pablo Longoria ne rigole pas.

Frank McCourt n'a passé que quelques heures à Marseille lors de sa visite au début du mois de juin, mais le propriétaire a clairement laissé les clés du club à Pablo Longoria. Alors que ce dernier avait été annoncé comme déprimé et proche d'un départ au début de l'année 2024, le président de l'OM a été dopé par l'accord trouvé avec Roberto de Zerbi, auquel personne ne croyait. Et dans la foulée de la venue à Marseille de l'ancien entraîneur de Brighton, le président de l'Olympique de Marseille a décidé de remettre de l'ordre dans la maison, quitte à faire des malheureux. Si le départ de Stéphane Tessier, devenu son ennemi intime en quelques mois, sera compensé par la venue d'Aziz Mady Mogne, ancien du FC Lorient, au poste de coordinateur sportif, le staff médical va payer cher l'entrée dans une nouvelle ère pour l'OM.

Longoria fait le ménage à l'OM

On ne sait pas si cela a été demandé par Roberto de Zerbi ou pas, mais RMC révèle que Pablo Longoria a décidé de s'en prendre à l'équipe médicale de l'Olympique de Marseille. « Quatre kinésithérapeutes et un médecin ont été écartés par l’OM, qui va mettre en place une cellule de performance au niveau médical », précise Florent Germain. Pourtant, le président de marseillais faisait confiance à cette équipe depuis longtemps, mais visiblement l'été 2024 sera celui de la révolution du côté de la Commanderie et les quatre membres du staff vont donc faire place nette à une nouvelle équipe. Pablo Longoria profite de l'enthousiasme généré auprès des supporters de l'Olympique de Marseille par la signature de De Zerbi pour prendre des mesures plutôt violentes. Mais pour le patron de l'OM, c'est probablement maintenant ou jamais, on sait que du côté du Vélodrome, l'état de grâce est uniquement lié aux résultats sportifs. La crise de septembre 2023 l'avait montré.