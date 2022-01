Officiel : Samuel Gigot signe à l'OM !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a annoncé en plein match de Coupe de France contre Montpellier la signature de Samuel Gigot, lequel rejoindra l'OM la saison prochaine, puisqu'il est prêté au Spartak Moscou, son club actuel jusqu'en fin de saison.

« L’Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec le Spartak Moscou pour le transfert définitif immédiat du défenseur français. Samuel Gigot finira néanmoins la saison 2021/2022 avec le club moscovite dans le cadre d’un prêt et retrouvera le club olympien à partir de la saison 2022/2023. Né à Avignon le 12 octobre 1993, Samuel a grandi dans la région avignonnaise et a débuté sa carrière professionnelle en Ligue 2 avec l’AC Arles-Avignon. Il rejoint ensuite la Belgique en 2015 pour porter les couleurs du KV Courtrai puis du KAA La Gantoise.



En 3 ans, il dispute plus de 100 matchs de Jupiler Pro League, avant de rejoindre le Spartak Moscou en 2018, club avec lequel il découvre la Ligue des Champions. Il dispute d’ailleurs les 8es de finale de l’UEFA Europa League en mars prochain avec le club moscovite à la suite d’une qualification acquise en phase de groupe, devant Naples, Leicester et le Legia Varsovie. Fort dans les duels mais également dans la relance, devenu titulaire indiscutable au sein de la défense du Spartak et très sollicité sur le marché des transferts, l’originaire d’Avignon terminera la saison en Russie avant de rejoindre l’Olympique de Marseille pour la saison 2022/2023 », indique l’OM dans un communiqué.