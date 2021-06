Officiel : Sakai à l'Urawa Red Diamonds

Dans : OM.

Quelques jours après l’annonce de son départ de l’Olympique de Marseille, le défenseur japonais Hiroki Sakaï a été annoncé par son nouveau club.

Comme pressenti, c’est à l’Urawa Red Diamons, actuellement septième du championnat japonais, que l’ancien défenseur de l’OM va poursuivre sa carrière. « Je suis très honoré d'être membre des Urawa Reds, un grand club avec une longue tradition. Je ferai de mon mieux pour comprendre le concept de l'équipe et contribuer à l'équipe sur et en dehors du terrain dès que possible. Je ferai de mon mieux pour gagner autant de titres que possible afin de partager la joie avec les fans » a indiqué Hiroki Sakaï dans sa première interview accordée au site officiel du club.