Officiel ‍: L’OM réalise le gros coup Mason Greenwood

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Arrivé mercredi soir dans la cité phocéenne et accueilli par quelques supporters malgré ses affaires extra-sportives en Angleterre, Mason Greenwood est officiellement un joueur de l’Olympique de Marseille. En effet, ce jeudi soir, le club olympien a annoncé l’arrivée de l’attaquant anglais. Pour s'attacher les services de ce grand talent anglais, Marseille a déboursé plus de 30 millions d'euros, ce qui représente le transfert le plus cher de l'histoire de l'OM avec celui de Vitinha.



Performant avec Manchester United, où il a notamment marqué 22 buts en Premier League, le joueur de 22 ans sera la principale force de frappe offensive de Roberto De Zerbi la saison prochaine. Greenwood aura la lourde tâche de remplacer Aubameyang, officiellement parti en Arabie Saoudite il y a quelques heures.