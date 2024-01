Officiel ‍: L’OM fait signer Faris Moumbagna

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L’OM a annoncé avoir tout bouclé pour le transfert de Faris Moumbagna, qui arrive en provenance du club norvégien de Bodo Glimt. Sa signature est donc faite, mais l’international camerounais ne sera dans l’effectif marseillais qu’à l’issue de la CAN qu’il dispute actuellement.

« Sa puissance et sa capacité à se procurer des occasions permettent également à Faris de s’illustrer sur la scène européenne avec 6 buts en Europa Conference League cette saison. Il contribue ainsi à la qualification de son club pour les 16e de finale et devient même international camerounais juste avant la CAN qu’il dispute actuellement avec les Lions Indomptables », a expliqué l’OM, qui vient de débourser une somme estimée à 8 millions d’euros pour faire venir cet attaquant puissant pour quatre ans et demi.