Officiel ‍: Ismaël Koné première recrue de l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué publié ce mercredi, l’OM a officialisé la signature d’Ismaël Koné. L’international canadien s’engage en provenance de Watford pour une somme estimée à 12 millions d’euros hors bonus.

Actuellement à la Copa America, le milieu de terrain de 22 ans s’est engagé avec le club phocéen après avoir passé sa visite médicale aux Etats-Unis auprès de l’état-major marseillais. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature d'Ismaël Koné en provenance de Watford. Le milieu de terrain âgé de 22 ans s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale. Ses performances remarquées chez les pensionnaires de Vicarage Road lui valent d’ailleurs d'être élu meilleur jeune joueur canadien par la Fédération Canadienne de Football durant deux années consécutives (2022 et 2023) et même de participer à la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec les Canucks. Actuellement aux Etats-Unis pour y disputer la Copa America, et toujours en lice au stade des quarts de finale, il rejoindra Marseille à l’issue du tournoi » indique le club phocéen sur son site officiel. Ismaël Koné est la première recrue de l’été à Marseille, en attendant Lilian Brassier, dont l’officialisation est également attendue ce jour.