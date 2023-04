Nuno Tavares viré de l'entraînement, l'OM a frappé

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La tension commence à sérieusement grimper du côté de l'Olympique de Marseille, et ce n'est pas ce week-end de Ligue 1 qui va calmer l'ambiance. Igor Tudor semble vouloir resserrer les boulons et cela passe par des décisions brutales.

Mercredi dernier, dans un long entretien accordé à L’Equipe, Igor Tudor avait évoqué ses relations parfois compliquées avec les joueurs, que ce soit à Vérone dans le passé, où à Marseille depuis qu’il a remplacé Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM l’été dernier. Le technicien croate est très exigeant et ses joueurs doivent l’accepter ou alors ils s’exposent à des sanctions. Evoquant cette relation parfois chaotique avec son vestiaire, Tudor avait notamment dit : « La semaine dernière, j’ai renvoyé au vestiaire un joueur qui ne faisait pas les efforts. Pendant l’heure d’entraînement je suis exigeant et ils l’ont compris » sans aller jusqu’à révéler qui était joueur ainsi sanctionné à la Commanderie. Mais forcément, les langues se sont déliées, et on sait désormais qui est ce fameux joueur ainsi viré d’une séance de travail. Et même si Igor Tudor a Jonathan Clauss dans le viseur, ce n’est pas lui qui a été ainsi puni.

Nuno Tavares retournera à Arsenal sans regret

Revenant sur cette déclaration de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, le quotidien sportif balance ce dimanche que le joueur en question n'est autre que Nuno Tavares, le joueur prêté cette saison par Arsenal à l'OM. En le faisant venir, Pablo Longoria pensait éventuellement refaire un coup à la William Saliba, et si les supporters phocéens se sont enflammés au début, ils ont vite compris que Nuno Tavares n'était pas réellement du même niveau que l'international français. Autrement dit, le défenseur portugais ne fera l'objet d'aucune offre de la part du club français, et il sera renvoyé à la case départ à Londres. Déjà peu en odeur de sainteté du côté du Vélodrome, Nuno Tavares risque de prendre un coup fatal lorsque les fans marseillais sauront qu'il s'est fait jeter de l'entraînement par Igor Tudor en raison d'un manque d'implication.