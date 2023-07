Eden Hazard et l'OM, on connaît la vérité

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, Eden Hazard est à la recherche d'un nouveau club. Le Belge sort d'une expérience très compliquée en Espagne et a été annoncé proche de l'Olympique de Marseille.

Arrivé au Real Madrid en 2019 contre la somme astronomique de 135 millions d'euros, Eden Hazard est probablement le plus gros flop de l'histoire des Merengues. Un total de 76 matchs disputés en quatre saisons pour seulement 7 buts inscrits. Véritable star lorsqu'il était à Chelsea, le Belge a sombré en Espagne. À 32 ans, Hazard est conscient que sa fin de carrière est proche. L'ancien capitaine des Diables Rouges a été annoncé dans le viseur de l'OM. Un transfert possible surprenant, et qui a fait beaucoup de bruit. L'ancien Lillois semblait également être intéressé par un retour au LOSC mais finalement, cela ne s'est pas produit. Concernant le transfert à l'OM, le site Footmarseille.com affirme que les dirigeants olympiens n'ont jamais envisagé de recruter Eden Hazard et que cette rumeur était un doux rêve sans aucune réalité.

L'OM dit non à Hazard, les offres sont peu nombreuses

Si la piste marseillaise se ferme pour Hazard, il a encore des possibilités de rebondir. L'attaquant conserve une belle cote, pas forcément auprès des meilleurs clubs européens, mais plutôt pour des destinations exotiques. Comme l'explique le journal AS, seules deux offres ont été faites au Belge. L'Inter Miami et l'Arabie saoudite. Des destinations qui ne conviennent pas à Hazard qui préfère rester en Europe avec sa famille. L'ancien prodige peine à trouver une porte de sortie intéressante pour le moment sur le marché des transferts. Une fin de carrière est même envisagée selon la presse espagnole même si la priorité reste de retrouver un club. Retraité en international, Eden Hazard pourrait dire définitivement adieu au football après un passage désastreux au Real Madrid. L'OM ne veut pas tenter le coup.