Nuno Tavares trop fort pour l’OM, le mercato s’emballe

Prêté par Arsenal à l’OM une saison sans option d’achat, Nuno Tavares alterne le chaud et le froid à Marseille.

Auteur d’un début de saison sensationnel avec trois buts à la clé, Nuno Tavares a été l’une des révélations de la Ligue 1 au mois d’août. Sur son côté gauche, le Portugais semblait parfait pour animer le système d’Igor Tudor. Mais depuis quelques semaines, on commence à comprendre du côté de Marseille pourquoi Mikel Arteta n’a pas tout fait pour le retenir l’été dernier. En effet, Nuno Tavares s’est montré moins incisif offensivement et parfois brouillon défensivement. La seconde partie de saison devra être celle de la confirmation pour Nuno Tavares, qui doit gagner en régularité s’il veut aider l’OM à se qualifier une seconde fois de suite pour la Ligue des Champions. A moins que contre toute attente, le Portugais ne soit (déjà) plus à l’Olympique de Marseille pour la seconde partie de saison. Un scénario improbable mais pas impossible à 100 % selon Gianluca Di Marzio.

La Juventus Turin à fond sur Nuno Tavares ?

En effet, à en croire le spécialiste du mercato en Italie, un cador de la Série A est très intéressée par le profil de Nuno Tavares et aimerait le recruter… dès le mercato hivernal. Il s’agit de la Juventus Turin. Après un début de saison catastrophique, la Vieille Dame a repris du poil de la bête et ambitionne toujours de terminer dans le top 4 du championnat afin de se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Mais pour atteindre cet objectif, Massimiliano Allegri aimerait quelques renforts lors du mercato hivernal et l’un d’entre eux sera certainement un joueur de couloir à gauche. Parmi les noms évoqués en interne du côté de la Juventus Turin, celui de Nuno Tavares est en très bonne position selon le journaliste italien. Ce dernier croit même savoir que la Juve aimerait un transfert sec de Nuno Tavares dès cet hiver et va donc se rapprocher d’Arsenal pour cela. Reste que c’est bien l’OM qui a la main sur l’avenir du joueur jusqu’au 30 juin prochain. Un départ du Portugais semble donc improbable à ce jour.