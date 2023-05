Nuno Tavares déchiré, un problème mental décelé

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Les suiveurs de l'OM sont passés par tous les sentiments en ce qui concerne la saison de Nuno Tavares. Mais le gâchis que représente le potentiel impossible à canaliser du Portugais s'explique.

En début de saison, il était considéré comme le facteur X de l’Olympique de Marseille. Nuno Tavares avait frappé fort en alignant les performances de haut rang avec des buts d’exception et une activité de tous les instants, laissant penser que Pablo Longoria avait une nouvelle fois déniché un très bon plan en se faisant prêter le joueur par Arsenal. Mais au cours de l’exercice, le talent du Portugais a laissé place à son irrégularité, avec des lacunes tactiques criantes et des déconnexions qui ont parfois coûté cher à son équipe. Résultat, le bilan est mitigé et est même décevant au regard de sa fin de saison où il peine à mettre un pied devant l’autre.

Son jeu ne convient pas au système Tudor

Joueur au tempérament fougueux, Nuno Tavares ne colle pas au schéma tactique offensif mais très rigoureux dans le placement d’Igor Tudor, et cela provoque clairement une déconnexion chez le joueur portugais. Un problème perçu et pointé du doigt par Laurent Edriat, coach mental invité par Le Phocéen à donner son point de vue sur la façon dont un joueur au début de saison si convaincant et qui semblait capable de marcher sur la Ligue 1, a finalement disparu des radars.

« J'ai regardé ses minutes de jeu sur le dernier match et je l'ai vu faire des choses formidables et des choses catastrophiques. On peut dire qu'on a un joueur d'instinct et un joueur qui essaie de rentrer dans le modèle qu'on veut lui faire porter. Il est pris en dualité entre jouer pour l'équipe et jouer avec son identité. Et là, il y a cette dualité interne entre épouser l'ADN de l'équipe et sa philosophie ou jouer avec sa propre identité. Il est entre deux eaux et il y a un problème de curseur. Il faut travailler sur son identité et celle du club pour rendre une copie à la hauteur de son talent, parce que quel joueur ! Il n'est pas coach mental et il doit avoir des tonnes de conseils autour de lui, ça perturbe son logiciel. Il est perdu et il faut l’aider », a souligné le coach mental interrogé par le média pro-OM. Une aide qui sera en tout cas trop tardive pour le club phocéen, qui va renvoyer Nuno Tavares à Arsenal avec un beau sentiment de gâchis.

Mais pour le joueur de 23 ans, cela peut servir de déclic, lui qui a parfois semblé perdu sur le terrain, où ses qualités physiques ne peuvent pas toujours compenser son manque de maitrise et son engouement parfois trop fou, même pour l’OM et Igor Tudor.