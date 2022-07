Nuno Tavares à l'OM, première offre imminente !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un titulaire au poste de piston gauche, l’Olympique de Marseille a coché le nom de Nuno Tavares, recruté il y a un an par Arsenal.

Tandis que les deux pistes à droite mènent à Jonathan Clauss (Lens) et à Yan Couto (Manchester City), Pablo Longoria et Igor Tudor ont une idée précise du joueur qu’ils veulent recruter au poste de piston gauche. Dans ce secteur de jeu, Jordan Amavi est revenu de son prêt à Nice et il n’est pas impossible qu’il fasse partie de la rotation à l’OM la saison prochaine. L’état-major de l’Olympique de Marseille veut néanmoins recruter un titulaire dans l’esprit d’Igor Tudor et ce pourrait bien être Nuno Tavares, acheté il y a un par Arsenal en provenance du Benfica Lisbonne pour 10 millions d’euros bonus compris. Après une saison difficile chez les Gunners, au cours de laquelle il a quand même disputé 22 matchs de Premier League, le Portugais pourrait rebondir à l’OM, qui en fait bien sa priorité à gauche selon La Provence.

Pablo Longoria a voyagé à Londres

Sans que l’on sache si ce voyage est lié à la possible venue de Nuno Tavares à l’OM, le quotidien régional dévoile que Pablo Longoria s’est déplacé en personne à Londres au cours des derniers jours. Le président de l’Olympique de Marseille entretient de très bons rapports avec la direction d’Arsenal après les opérations Mattéo Guendouzi et William Saliba la saison dernière. Il aimerait de nouveau négocier un deal avec les Gunners, dans l’idéal un prêt avec une option d’achat raisonnable pour Nuno Tavares, barré par la concurrence de Kieran Tierney à Arsenal mais qui ne s’est pas montré en difficulté quand il a dépanné en fin de saison dernière après la blessure au genou de l’Ecossais. Pablo Longoria, qui rêve toujours de William Saliba, espère donc réussir un authentique coup double chez les Gunners mais à priori, il sera plus simple d’offrir à Igor Tudor le piston gauche Nuno Mendes que le roc William Saliba. Tous les indices laissent en tout cas penser que la première offre de l'OM pour le latéral gauche d'Arsenal est imminente. D'autant qu'en parallèle, le club phocéen est parvenu à dégraisser en se séparant de Mandanda et Radonjic en attendant les départs d'Alvaro et de Strootman.