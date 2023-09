Nouvelle idole à l’OM, Rongier se voit récompensé

Dans : OM.

Loin d’être le joueur le plus médiatisé, Valentin Rongier garde une belle cote de popularité à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain et capitaine a clairement les faveurs des supporters marseillais. Parmi eux, l’artiste Franck Conte a peint une fresque en son honneur sur un mur de la cité phocéenne.

Ancien cadre du précédent entraîneur Igor Tudor, Valentin Rongier risque de passer une saison plus compliquée à l'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain a certes hérité du brassard de capitaine après le départ de Dimitri Payet. Mais sous les ordres de Marcelino, l’infatigable récupérateur n’est plus un titulaire indiscutable. Le coach espagnol, adepte du 4-4-2 avec seulement deux hommes dans l’entrejeu, semble lui préférer Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout. Ce qui explique pourquoi son nom était cité parmi les possibles partants cet été.

Un bel hommage pour Rongier

Si cette hiérarchie n’évolue pas, plus personne ne militera pour sa convocation en équipe de France, dont le sélectionneur Didier Deschamps n’est apparemment pas son plus grand fan. C’est pourquoi beaucoup estiment que Valentin Rongier fait partie de ces joueurs sous-cotés. En tout cas, l’ancien Nantais ne perd pas sa cote de popularité au Vélodrome. Les supporters marseillais adorent ses performances, son implication et son franc-parler. La preuve, l’artiste phocéen Franck Conte lui a rendu hommage avec une œuvre sur un mur de Marseille.

Valentin Rongier

Le Dernier Mousquetaire

66 rue du Progrès



Joueur exemplaire qui regagne toujours sa place, c'est notre Gars sûr, la fine fleur du Vélodrome !



"Élégant comme Celadon

"Élégant comme Celadon

Agile comme Scaramouche.. "#TeamOM @Valrongier28

Valentin Rongier y est représenté en tant que mousquetaire vêtu aux couleurs de son équipe. « Valentin le dernier mousquetaire », a écrit l’artiste sur la fresque murale peinte au 66 rue du Progrès dans la cité phocéenne. Tandis que le message pour relayer son travail est encore plus élogieux. « Joueur exemplaire qui regagne toujours sa place, c'est notre Gars sûr, la fine fleur du Vélodrome ! », a encensé Franck Conte. L’initiative devrait plaire à Valentin Rongier et l’inciter à se battre encore un peu plus pour récupérer son statut.