Non à Rashford, l'OM a d'autres priorités cet hiver

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La rumeur Marcus Rashford fait du bruit à Marseille mais la signature de l’international anglais dans la cité phocéenne est peu probable, notamment en raison de son salaire estimé proche de 20 millions d’euros par an.

Selon les informations de la presse anglaise, Marcus Rashford fait partie des joueurs attentivement surveillés par Mehdi Benatia dans l’optique du prochain mercato de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen est en feu, après avoir recruté Greenwood et Rabiot et alors que le nom de Pogba a également été glissé. Mais dans les faits, il n’y a que très peu de chance de voir un joueur du calibre de Marcus Rashford rejoindre la cité phocéenne. Egalement suivi par le PSG, l’attaquant anglais de Manchester United touche un salaire hors de portée pour un club tel que Marseille selon le compte insider La Minute OM, qui a formellement démenti un potentiel intérêt de l’actuel 3e du championnat de France pour le buteur des Red Devils.

« La rumeur est belle ! Tu rentres dans une autre dimension avec lui, mais la réalité est tout autre. Le club ne ciblerait pas Rashford pour le mercato d’hiver, une telle opération est impossible financièrement, il gagne quasiment 20 ME annuels. Le club a d’autres priorités notamment dans le secteur défensif » a prévenu le compte insider, pour qui le mercato hivernal a des chances d’être agité à Marseille, mais certainement pas pour s’offrir un joueur comme Marcus Rashford. La priorité de Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi est plutôt de renforcer une défense largement perfectible, notamment sur les côtés.

Une recrue en défense cet hiver à l'OM ?

La blessure de Quentin Merlin a mis en lumière un gros manque au poste de latéral gauche, même si Ulisses Garcia a été ressorti du loft et a livré quelques bonnes prestations comme dimanche soir à Montpellier. A droite, personne ne se dégage vraiment entre le revenant Lirola, l’irrégulier Murillo et le polyvalent Rongier. Plutôt que Rashford, c’est donc en défense que l’OM a de grandes chances de recruter en janvier prochain. Et pour l’instant, aucun nom n’a filtré parmi les possibles pistes du club olympien.