Nketiah n’est pas le buteur tant attendu par l’OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est encore à la recherche d'un attaquant au mercato. Le profil d'Eddie Nketiah plait beaucoup aux Phocéens, même si son profil n'est peut-être pas idoine pour certaines attentes marseillaises.

L'Olympique de Marseille n'en a pas encore terminé avec son mercato estival. Le club phocéen cherche des joueurs offensifs. Pablo Longoria a été envoyé en mission par Roberto De Zerbi dans le but de trouver la perle rare. L'Italien adore un profil évoluant à Arsenal : Eddie Nketiah. L'OM aurait même déjà envoyé une offre à Arsenal et serait totalement d'accord avec le Gunner sur les bases d'un contrat. Si certains pensent que Nketiah arriverait à Marseille dans la peau d'un véritable numéro 9 fiable devant les buts, d'autres pensent qu'il ne faut pas attendre ça de lui. Ce n'est pas Najim Medini qui dira le contraire.

Nketiah, attention à ne pas se tromper de profil

Sur le plateau de Winamax TV, le journaliste a en effet dévoilé le fond de sa pensée sur le sujet. « Nketiah est surtout un joueur qui est très bon dans les petits espaces. On faisait une comparaison avec Balogun. Il a marqué 20 buts à Reims mais Nketiah est différent. C'est un joueur à l'aise dans les petits espaces. Il peut faire la différence. Il a deux grosses qualités : il peut jouer en une ou deux touches et s'associer aux partenaires autour de lui. Il est excellent dans ce registre. Ensuite, il a une excellente première touche de balle. C'est commun aux joueurs d'Arsenal. Dos au jeu, il peut participer. Je vois un joueur compatible pour De Zerbi. Quand Aubameyang est arrivé, on attendait qu'il soit en bout de chaine. Il devait marquer des buts. Avec Nketiah, on n'est pas dans ce registre-là », a notamment indiqué Najim Medini, qui n'attend pas de l'Anglais qu'il soit du jour au lendemain le meilleur buteur du championnat de France. Pour marquer pléthore de buts, l'OM devra donc miser sur quelqu'un d'autre.