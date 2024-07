Nketiah arrive, l'OM a fait craquer Arsenal

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a fait une nouvelle offre à Arsenal pour Eddie Nketiah, cible prioritaire de Roberto De Zerbi en attaque. Les positions des deux clubs se rapprochent, tandis que le joueur a déjà donné son accord à Marseille.

Le départ de Pierre-Emerick Aubameyang n’a toujours pas été compensé par les dirigeants de l’Olympique de Marseille, qui travaillent pourtant d’arrachepied pour renforcer l’effectif à la disposition de Roberto De Zerbi. Le club phocéen a quasiment trouvé un accord avec l’Inter Milan pour le prêt avec option d’achat de Valentin Carboni, lequel est attendu ce week-end dans la cité phocéenne pour s’engager avec Marseille. Un meneur de jeu que Roberto De Zerbi souhaitait absolument avoir dans son effectif et qui pourrait rapidement être associé à Eddie Nketiah.

L'OM envoie 20 ME cash pour Eddie Nketiah

L’avant-centre d’Arsenal est le choix n°1 de l’OM depuis le début de l’été et malgré les exigences des Gunners, cela n’a jamais changé. A en croire les informations du très sérieux David Ornstein, journaliste pour The Athletic, une nouvelle offre a été soumise en ce début de semaine par l’Olympique de Marseille pour Eddie Nketiah, et elle pourrait faire mouche. Le média britannique croit savoir que Pablo Longoria a proposé près de 20 millions d’euros pour recruter l’international anglais, aux conditions exigées par Arsenal.

🚨 EXCL: Marseille make improved offer to sign Eddie Nketiah from Arsenal. New bid (nearing €20m) similar to previous but closer to formula #AFC want. Likely to be deemed unrealistic but talks ongoing + 5yr contract agreed; 25yo keen on #OM @TheAthleticFC https://t.co/f8PPsvXm1q — David Ornstein (@David_Ornstein) July 30, 2024

On peut donc imaginer que le président de l’OM a laissé de côté ses prêts avec option d’achat et ses paiements étalés sur de longues années pour coller aux demandes du club londonien et ainsi accélérer le dossier Eddie Nketiah, à deux semaines et demi de la reprise de la Ligue 1. Cette offre est jugée « réaliste » par Arsenal, ce qui signifie que le vice-champion d’Angleterre en titre n’a jamais réclamé 50 millions d’euros pour son buteur, comme cela a pu être écrit dans certains tabloïds anglais ces dernières semaines. Eddie Nketiah de son côté est très emballé par l’idée d’évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi et de bénéficier d’un statut de titulaire, lui qui est remplaçant à Arsenal ces dernières années, que ce soit en tant que doublure de Gabriel Jesus puis de Kai Havertz.

Un accord a presque été entériné entre Eddie Nketiah et l’OM pour un contrat de cinq ans. Il donc plus probable que jamais que les discussions aboutissent à un accord pour le plus grand plaisir de Roberto De Zerbi, qui pourrait voir son effectif grandement évoluer dans les deux semaines à venir après avoir déjà enregistré les arrivées de Koné, Brassier, Greenwood et Hojbjerg.