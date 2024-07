Nketiah à l'OM, Longoria avoue sa défaite

Dans : OM.

Depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille a fait d’Eddie Nketiah sa priorité au poste d’avant-centre. Cependant, l’OM se heurte aux exigences financières des Gunners, et le deal est loin d’être bouclé, bien au contraire.

Si l’Olympique de Marseille a été l’un des principaux agitateurs du mercato en France depuis quelques semaines, Pablo Longoria a été contraint de se séparer d’un élément qu'il aurait préféré conserver. En effet, Pierre-Emerick Aubameyang sort d’un exercice de toute beauté sur la Canebière (30 buts en 55 matchs toutes compétitions confondues), mais après plusieurs années où il a résisté à la tentation, le Gabonais a décidé de rallier l’Arabie Saoudite, ce qui n’était pas la volonté de départ de la direction. Pour compenser cette perte, l’OM s’est mis sur la piste d’Eddie Nketiah, le jeune attaquant d’Arsenal, qui a vu son temps de jeu diminuer au fur et à mesure de la saison. Le joueur a même donné son accord pour rejoindre le sud de la France, mais le deal n’est pas bouclé pour autant. Et pour cause, la somme demandée par les Gunners est trop importante pour les finances du club phocéen. Au point qu’à l’heure actuelle, Nketiah est encore très loin de Marseille.

Des discussions plus difficiles que prévu entre l’OM et Arsenal

Ces derniers jours, Arsenal a fixé le prix de son attaquant, et réclame une offre de 60 millions d’euros pour libérer son joueur. Un montant astronomique que n’est pas enclin à payer la direction olympienne. L’objectif prioritaire de l’OM est d’abord de dégraisser son effectif et Roberto De Zerbi a déjà dressé une liste des joueurs sur lesquels il ne compte pas. Ces futurs départs doivent permettre à l’OM d’avoir des liquidités, mais comme le rapporte le journaliste Jonathan Johnson pour le média CaughtOffside, l’OM ne s’attendait pas à des discussions aussi difficiles dans ce dossier. Mais la formation anglaise n’a pas envie de brader un des siens, d’autant qu’avec la vente d’Emile Smith-Rowe à Fulham, les Gunners ont obtenu de l’argent qui leur permet de respecter les règles financières fixées par la Premier League et que certaines formations n’ont pas respecté l’an dernier (Everton, Nottingham Forest). Un départ de Nketiah ne peut cependant être que bénéfique pour lui qui a été déclassé dans la hiérarchie, n’étant désormais plus qu’un troisième choix pour son entraîneur Mikel Arteta.