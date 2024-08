Nketiah à l’OM, Arsenal demande 35 ME et une clause

Arsenal se montre intraitable avec l'OM pour le transfert d'Eddie Nketiah, qui semble désormais bien compromis en raison de la gourmandise des Gunners.

Capable de mettre le paquet quand il sent qu’il peut s’offrir la venue d’un joueur majeur pour le projet marseillais, Pablo Longoria est mis au défi par Arsenal. Désireux de faire signer Eddie Nketiah, le président de l’OM est passé de 20 à 27 millions d’euros en quelques jours. Arsenal a répondu par la négative et il se murmurait que le club provençal pouvait monter jusqu’à 30 millions d’euros dans une dernière tentative de faire venir celui qui n’est qu’un second couteau chez les Gunners pourtant.

🔴⚪️ Understand Arsenal want at least €35m plus sell-on clause for Eddie Nketiah.



That's why Arsenal decided to reject €27m proposal from Olympique Marseille, as revealed on Friday.



No agreement between clubs so far and OM could now start to look also at new options. pic.twitter.com/6usueJwSv9