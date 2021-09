Nice-OM : Riolo tire à boulets rouges sur Vincent Labrune !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis les incidents du match Nice-OM, Vincent Labrune a fait le choix de ne pas s’exprimer. Il n’a pas non plus commenté les sanctions prononcées par la commission de discipline de la LFP.

A quoi joue Vincent Labrune ? C’est la question ouvertement posée par Daniel Riolo sur l’antenne de RMC. Patron de la Ligue de Football Professionnel, l’ex-président de l’Olympique de Marseille a fait le choix de ne pas émettre le moindre commentaire sur les incidents de l’Allianz Riviera lors du match entre Marseille et Nice. Mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a prononcé les sanctions prises à l’encontre de Payet, d’Alvaro et de l’OGC Nice. Mais de son côté, Vincent Labrune n’a toujours pas fait le moindre commentaire. Ce qui n’est tout simplement pas normal selon l’éditorialiste de l’After Foot, qui estime que l’on devrait attendre le patron du football français sur un dossier aussi grave.

Riolo aimerait entendre Labrune

« C’est une stratégie de communication que je trouve mauvaise (que Vincent Labrune ne s’exprime pas). Le patron du football français doit être présent sur un dossier aussi important pour le foot français. Il doit donner une interview, il doit se poser, il doit dire quel est son avis sur la question, etc. Or, Vincent Labrune n’est pas là, il donne l’impression d’être au bord de sa piscine. Quand tout sera terminé il va faire une interview dans L’Equipe où il sera dans son bureau, les cheveux bien coiffés et la chemise ouverte, il va donner la leçon quand tout sera passé, c’est trop facile. Il sait agir en sous-main mais ne s’exprime jamais sur les dossiers chauds » a lancé Daniel Riolo, tout simplement choqué de voir l’absence de commentaire et de prise de position de la part de Vincent Labrune, qui a tout simplement choisi de laisser la commission compétente faire son travail.