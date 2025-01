Nice lance la « ‍chasse aux rats ‍», la LFP annonce des sanctions ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le chambrage a quelque peu dépassé les bornes dimanche soir à Nice lors du match entre le Gym et l’OM. Certaines insultes provoquent au lendemain de la rencontre l’indignation à Marseille et la LFP a décidé de se saisir de l'affaire

Sur le terrain, il n’y avait pas photo dimanche soir entre Nice et l’Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi l’a reconnu sans aucun problème, son équipe ne méritait rien et a logiquement subi sa quatrième défaite de la saison (2-0). En tribunes aussi, les Niçois n’ont pas eu de mal à faire la loi puisque les supporters de l’OM étaient interdits de déplacement. C’était peut-être mieux comme ça afin d’éviter tout débordement au vu du chambrage et des insultes proférées par les supporters niçois à l’encontre de ceux de Marseille tout au long de la soirée. Plusieurs banderoles déployées dans les travées de l’Allianz Riviera ont énormément fait réagir. « Le soleil se couche sur la ville de Nice… Que la chasse aux rats commence », « Liberté pour les Ul…Rats », « Maupay : tu es passé d’un enfant du club à un enfant de pu…. » pouvait-on notamment lire sur les banderoles préparées par les supporters niçois.

#OGCNOM la banderole de la populaire sud degueulasse🤮

« Le soleil se couche sur la ville de Nice…que la Chase aux rats commence !! »@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/dxlL9ZyxqE — Karim Attab (@karimattab1) January 26, 2025

De quoi provoquer la stupéfaction et l’indignation du journaliste marseillais Romain Canuti. « Ratonnade : désigne une attaque violente et ciblée contre des personnes d’origine nord-africaine, souvent en groupe et motivée par le racisme. Ce terme est apparu en France dans les années 1950-60, lors de tensions liées à la guerre d’Algérie. Mais continuez à faire semblant » s’est indigné le journaliste du Phocéen, rapidement rejoint par le maire de Marseille, Benoit Payan. « Les propos racistes ne sont pas tolérables dans un stade. Je demande à la LFP de ne pas laisser passer » a publié sur son compte X le Maire de la ville, révolté par les insultes dont les supporters de l’Olympique de Marseille ont été victimes dimanche soir à Nice.

L'attitude des supporters niçois très critiquée

Et ce lundi midi, la Ligue de Football Professionnel a annoncé que le dossier sera étudié lors de la commission de discipline prévue ce mercredi. « La Ligue de Football Professionnel condamne fermement les chants homophobes et sexistes entendus hier soir lors de la rencontre OGC Nice – Olympique de Marseille, ainsi que les banderoles racistes et sexistes déployées. L’ensemble des incidents de la rencontre sera à l’ordre du jour de la prochaine Commission de Discipline, qui aura lieu mercredi 29 janvier. Très engagée en matière de lutte contre les discriminations, la Ligue de Football Professionnel a déployé depuis plusieurs saisons une stratégie ambitieuse mêlant des ateliers de sensibilisation, des campagnes de communication et des sanctions disciplinaires très fermes (retrait de point, fermeture de tribune, amendes). Pour appuyer cette stratégie, la Ligue de Football Professionnel appelle de ses vœux l’identification et l’interpellation des individus auteurs de faits discriminatoires dans les stades. Les supporters racistes, sexistes et homophobes n’ont rien à faire dans un stade de football », précise la LFP.