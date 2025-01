Nice est ruiné, l'OM vient faire son marché

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A l’heure où Elye Wahi attire les convoitises, l’intérêt de l’OM pour Evann Guessand est révélé au grand jour. De quoi envisager un grand changement dans le secteur offensif marseillais pour les mois à venir.

Recrue phare de l’Olympique de Marseille pour 25 millions d’euros au poste de numéro neuf l’été dernier, Elye Wahi peine à convaincre dans la cité phocéenne. Titulaire à ses débuts, l’ancien Lensois est désormais la doublure de Neal Maupay, et rien ne dit qu’il parviendra à inverser la situation dans les semaines à venir. Pour cela, il faudrait que l’international espoirs français reste à l’OM, et un réel doute subsiste à ce niveau. Et pour cause, Bournemouth et West Ham sont très intéressés par l’idée de relancer Elye Wahi dès le mois de janvier même si pour convaincre Marseille de le vendre, il faudra au minimum payer les 25 millions d’euros investis par le club olympien l’été dernier. En cas de départ de Wahi, que ce soit cet hiver ou l’été prochain, il semblerait que Pablo Longoria et Medhi Benatia ont déjà une très belle idée en tête pour le remplacer.

D’après l’insider Marwan Belckacem sur X, l’Olympique de Marseille est très intéressé par Evann Guessand et cela ne date pas d’hier. « En cas de départ d'Elye Wahi, je propose Evan Guessand si je dois piocher en L1. Nice a les robinets coupés, INEOS ne veut plus investir et le petit arrache tout en ce moment. Connait la L1, beau potentiel, super profil. Il était d'ailleurs déjà dans les petits papiers de l'OM l'été dernier. On a pas foncé dessus mais il a pris une envergure toute autre. Le seul hic : il est beaucoup plus cher, surtout en hiver où Nice aimerait compter sur lui jusque juin je pense » a indiqué le spécialiste de l’Olympique de Marseille. Il est clair que pour déloger Evann Guessand de Nice, ce n’est plus la même histoire désormais puisque l’attaquant de 23 ans est une pièce maîtresse de Franck Haise chez les Aiglons. Aussi performant en pointe que sur un côté, Evann Guessand a inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives depuis le début de la saison en Ligue 1 1. Un bilan nettement plus flatteur comparé à celui d'Elye Wahi.