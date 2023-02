Nice a piqué Moffi à l'OM, il jubile

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Alors qu'il avait l'opportunité de signer à l'OM cet hiver, Terem Moffi a préféré décliner l'offre marseillaise pour rejoindre l'OGC Nice. Un recrutement qui plaît particulièrement au directeur sportif du Gym, Florent Ghisolfi, très heureux d'avoir doublé l'OM sur ce dossier.

L'OGC Nice a réalisé l'un des bons coups du mercato hivernal en signant Terem Moffi. Prêté au club azuréen, l'international nigérian (9 sélections) rejoindra définitivement Nice à la fin de la saison pour un montant de 25 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Un transfert réalisé par la direction niçoise qui est parvenue à doubler l'OM, également très intéressé par l'attaquant qui a inscrit 12 buts avec le FC Lorient en 18 matchs disputés cette saison. Florent Ghisolfi s'est exprimé sur ce joli coup des Niçois lors d'une interview pour Nice-Matin et n'hésite pas à se féliciter d'avoir convaincu Moffi de ne pas rejoindre l'OM.

Moffi a fait le bon choix en refusant l'OM

« Il a cru en notre projet. Il a eu le ressenti qu’il allait être heureux et performant à Nice. Aujourd’hui, il est comme un poisson dans l’eau. Je pense vraiment qu’on est le bon club pour Terem. Il a récupéré le numéro 9, même si Marseille lui avait promis aussi. Dans ce qu’on est en train de construire, il correspond vraiment à ce qu’on recherche en termes de valeurs. Cela a été long et compliqué. Il a toujours montré la conviction qu’il voulait aller à Nice. Sincèrement, je demande à tout le monde d’avoir conscience de ce que cela représente. Avoir de gros clubs anglais et Marseille qui te sollicitent et avec qui il avait déjà un accord en plus ! S’il disait ok, il signait le lendemain, alors que nous n’avions pas encore cet accord. C’est vraiment un gros signal envoyé à l’OGC Nice » a avoué le directeur sportif de l'OGC Nice. Les Aiglons restent sur 5 victoires et 1 match nul depuis la prise de fonction de Didier Digard comme entraîneur du club. À 24 ans, Terem Moffi va découvrir l'Europe avec Nice et pourrait continuer de grandir en Ligue 1 dans une équipe ambitieuse qui monte en puissance. Un projet qui a vraisemblablement plus convaincu Moffi que celui de l'OM.