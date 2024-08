Neal Maupay à l’OM, il lâche une vidéo polémique

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Neal Maupay va quitter Everton pour signer à l'OM, et ne cache pas sa joie de lâcher le club anglais, dans une situation délicate et avec des supporters vindicatifs.

Grand espoir du football français à ses débuts à seulement 16 ans à l’OGC Nice, Neal Maupay avait beaucoup souffert de notoriété précoce. L’attaquant avait peiné du côté de Nice puis de Saint-Etienne, avant de se requinquer à Brest puis de réellement lancer sa carrière à Brentford et Brighton. Son passage à Everton aura été beaucoup plus compliqué, avec un nouveau prêt et des critiques sur son faible rendement, lui qui n’aura marqué qu’une fois en 31 rencontres. Pourtant, l’attaquant de 28 ans sait être un bon finisseur et il l’a prouvé en Premier League. Ce qui rend son arrivée à l’OM très prometteuse, lui qui va se poser à Marignane dans les prochaines heures maintenant que l’accord est trouvé pour un prêt avec option d’achat obligatoire.

Les Evadés version Neal Maupay

La fin de son aventure à Everton lui apporte en tout cas un très grand soulagement. Alors qu’il n’a pas encore signé officiellement à Marseille, Neal Maupay, chahuté par les supporters des Toffees lors des derniers matchs où toute l’équipe est passée au travers, n’a pas caché sa joie libératoire de le voir partir du club de Liverpool. Il a ainsi posté une vidéo de 30 secondes pour montrer à quel point il était délivré d’Everton et que cela semblait surtout pour lui la fin du calvaire. Le nom du film n’aura pas échappé aux cinéphiles, puisqu’il s’agit de The Shawshank Redemption, les Evadés en français, et cette scène est celle où il parvient de sortir de prison et retrouve ainsi sa liberté. Une comparaison qui aura eu le don d’énerver les supporters d’Everton, pour qui Neal Maupay passe beaucoup de temps à chambrer sur les réseaux sociaux, et pas assez à travailler devant le but. L'attaquant français va en tout cas devoir faire attention, car il n'est pas certain que de telles publications si les choses vont moins bien à Marseille, soient appréciées par le public de l'OM.