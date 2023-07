Ndiaye à l'OM, le gros indice fuite

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM n'en a pas encore fini avec son mercato estival. Le club phocéen espère annoncer la venue d'Iliman Ndiaye très prochainement.

A Marseille, le temps presse pour Pablo Longoria et Marcelino. Les deux hommes travaillent main dans la main afin de sécuriser certains dossiers. Parmi les joueurs qui plaisent beaucoup à l'OM : Iliman Ndiaye. Le Sénégalais est motivé à l'idée de rejoindre les Phocéens, qu'il supporte en plus depuis son enfance. Sheffield United, club dans lequel il évolue, est vendeur. Mais les Anglais, promus en Premier League, veulent d'abord trouver son remplaçant avant de laisser partir Ndiaye à l'OM. Et que les fans et observateurs des Marseillais se rassurent, la fumée blanche n'est plus très loin.

Ndiaye, plus qu'une question d'heures ?

📝 𝙲𝚘𝚖𝚙𝚕𝚎́𝚝𝚎𝚣 𝚊𝚟𝚎𝚌 𝚕’𝚊𝚍𝚓𝚎𝚌𝚝𝚒𝚏 𝚍𝚎 𝚟𝚘𝚝𝚛𝚎 𝚌𝚑𝚘𝚒𝚡 :



« Quelle première touche de balle ______ de Geoffrey Kondogbia » ✨ pic.twitter.com/UPq5G96zWI — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 16, 2023

Selon les informations de Foot Mercato, Bénie Traoré (2002 | Häcken), qui a inscrit 12 buts en 14 matchs de Allsvenskan la saison passée, va s'engager avec Sheffield United. Une opération qui va permettre, sauf rebondissement, de libérer Ndiaye, qui partage le même agent que Bénie Traoré. Une très bonne nouvelle pour l'OM, qui a besoin de renforts d'urgence pour préparer son début de saison. Et ce dernier sera plus que chargé, avec le retour de la Ligue 1 mais aussi des barrages de la Ligue des champions à disputer. Pour le moment, Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi ont déjà posé leurs valises à l'OM. L'arrivée de Ndiaye, attaquant fiable et capable de prendre la profondeur, fera du bien à la ligne offensive marseillaise, alors que Pablo Longoria rappelait que le secteur offensif allait être le chantier de l'été pour l'OM. Le président espagnol des Phocéens veut remodeler à peu près 40% de l'effectif phocéen avant le début de la saison. Il reste encore pas mal de travail pour le board marseillais, qui va devoir se montrer ingénieux.