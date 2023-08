Nadiem Amiri à l'OM, tout est relancé ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La piste Nadiem Amiri est l’un des grands mystères de ce mois d’août à l’OM, puisque la presse allemande persiste et signe au sujet de l’intérêt de Pablo Longoria pour le milieu de terrain du Bayer Leverkusen.

Selon l’ensemble des médias français, l’Olympique de Marseille n’est pas sur les rangs pour accueillir Nadiem Amiri, le milieu de terrain relayeur pouvant évoluer sur le côté gauche, du Bayer Leverkusen. Il y a une semaine, Sky Sports Allemagne affirmait pourtant que des négociations étaient en cours entre Marseille et Leverkusen au sujet de Nadiem Amiri pour un montant avoisinant les 6 à 7 millions d’euros. Depuis… silence radio. Et ce jeudi, le journaliste Florian Plettenberg nous apprend que l’international allemand (11 sélections) a refusé une offre ferme de la part de Leeds… car il privilégie un transfert à l’Olympique de Marseille.

Sky Sports en Allemagne persiste et signe au sujet d’un potentiel deal entre Leverkusen et le club phocéen malgré les démentis de la presse française. Tout pourrait s’accélérer après le départ de Mattéo Guendouzi vers la Lazio, avec un transfert estimé à 20 millions d’euros pour l’international tricolore du côté de la Roma. Milieu axial de formation, capable d’évoluer en tant que relayeur ou plus haut sur le terrain, Nadiem Amiri pourrait compenser numériquement le départ de Mattéo Guendouzi. Dans le secteur offensif, Joaquin Correa est lui recruté pour jouer sur le couloir gauche et ainsi permettre à Marcelino d’aligner une attaque composée de Correa, Ndiaye, Sarr et Aubameyang.

Nadiem Amiri refuse Leeds, il veut signer à l'OM

En ce qui concerne Nadiem Amiri, que certains imaginaient être recrutés pour jouer à gauche, sa venue, si elle se confirme, aurait davantage pour but de le faire jouer devant la défense. Il faut dire qu’à ce poste, en cas de départ de Guendouzi, les candidats ne sont plus très nombreux hormis Rongier et Veretout. Pour l’heure, Ounahi n’a pas été utilisé à ce poste par Marcelino tandis que Gueye est suspendu jusqu’en novembre et que Kondogbia est blessé au minimum jusqu’à la trêve internationale. Il sera désormais intéressant de voir si la piste Amiri, plutôt séduisante sur le papier, se confirme (enfin) dans la presse française ou si Sky Sports Allemagne est toujours seul au monde à annoncer ce potentiel deal.